La piazza giardino di Desvigne. A Nova il grande paesaggista ridisegna un’area di 14mila metri

C’era anche il paesaggista di fama internazionale, Michel Desvigne, ieri pomeriggio all’inaugurazione della nuova piazza Gio.I.A. Una nuova piazza giardino, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, nell’ambito di un ambizioso progetto di valorizzazione, rigenerazione e riconnessione della città con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio all’aperto da vivere e fruire in tutte le stagioni.

Alle 14.30 il paesaggista, impegnato in questi mesi anche nelle progettazioni di spazi verdi e giardini nel quartiere Seimilano a Bisceglie, firmato da Mario Cucinella, e sullo Scalo di Porta Romana, nell’area del futuro Villaggio Olimpico Milano-Cortina 2026, ha presentato il percorso intrapreso in questi mesi per ridisegnare lo spazio pubblico nel cuore della città, prima di procedere alle 17 all’inaugurazione.

"Fin dall’inizio le scelte relative alla progettazione di piazza Gio.I.A. sono state improntate a garantire un risultato di qualità elevata – ha spiegato il vicesindaco Andrea Apostolo –. Dall’avvio di un percorso partecipativo per definirne la vocazione, alla collaborazione con il Politecnico di Milano, alla scelta maturata di coinvolgere un professionista di alto profilo, l’amministrazione comunale ha puntato ad un obiettivo ambizioso: rigenerare in modo moderno non solo il cuore storico di Nova Milanese, ma via via allargarsi al resto della città. A determinare la scelta dello studio parigino dell’architetto Desvigne è stata la sua sensibilità unica sull’uso del verde come materia di progettazione, dove il paesaggio è alla base dei grandi piani di rigenerazione urbana. La sua capacità di creare con elementi anche semplici, ma mai banali, nuovi spazi vivibili quotidianamente dai cittadini".

Nella nuova piazza Gio.I.A., un’area di 14.400 metri quadrati: questo si è concretizzato attraverso l’uso del verde come elemento del paesaggio, un uso apparentemente semplice che contribuisce a restituire gli spazi pubblici alla fruizione delle persone in armonia con la natura. La piazza è stata trasformata in un’area di grande respiro, per passeggiare e muoversi in bicicletta, in connessione con l’alzaia del canale Villoresi.

È stato riqualificato e potenziato il verde pubblico, ridisegnate le geometrie della piazza, liberata dal traffico.

Qualche numero: sono state messe a dimora circa 1200 piante e realizzati circa 5000 metri quadrati di tappeto erboso, oltre alle aiuole fiorite allestite con arbusti di varie specie. Inoltre sono state installate circa 80 panchine.