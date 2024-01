La Pedemontana dei bambini?: "Ruba i prati"

"Pedemontana è...: spaccaboschi; schiacciagrano, zozza aria, ruba prati...". Così, con un disegno molto chiaro e colorato, e parole molto semplici, i Comitati che si oppongono a Pedemontana hanno illustrato il grande "mostro di asfalto". In una mappa che vede alla fine due bambini che indossano le maschere antigas. E proprio alle nuove generazioni nel giorno dell’Epifania hanno deciso di rivolgersi Legambiente e gli attivisti che da tempo si battono per bloccare la futura autostrada. "Vogliamo tenere alta l’attenzione del nostro no alla Pedemontana, prendendo una fascia diversa rispetto alle solite, già tante, persone che ci seguono – spiega Iaia Piumatti, tra le organizzatrici dell’evento – e abbiamo pensato ai bambini, con le loro famiglie. Abbiamo realizzato un grande volantino per spiegare anche a loro in maniera semplice cosa succederà quando si concretizzerà l’autostrada sul nostro territorio. Per far capire ai piccoli, e ai loro genitori, tante cose che magari ancora non sanno".

"I temi che vogliamo divulgare sono sempre gli stessi e sempre più importanti – prosegue Piumatti – sono il rischio di inquinamento, l’aumento del traffico, la devastazione del territorio. I soldi vanno investiti nel trasporto pubblico non in una infrastruttura vecchia e inutile. E poi resta la grande preoccupazione per la diossina che verrà smossa, visto che nessuna presunta rassicurazione ci ha per niente tranquillizzato". Una nuova occasione per ribadire la propria posizione: "Pedemontana non deve essere fatta, ci perderemmo tutti, a partire dai bambini. Già l’aria che respirano, e respiriamo, è fetida, non abbiamo proprio bisogno di ulteriore inquinamento".

Ale.Cri.