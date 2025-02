La nuova associazione su misura dei giovani. Con So.Le. si illumina l’educazione civica

Si chiama So.Le e nell’abbreviazione racchiude tutti gli intenti dell’associazione culturale nata a Muggiò: solidarietà, legalità, educazione civica. Orientata ai giovani nella fascia 18-30 anni, l’associazione messa in piedi da una ventina di amici a settembre dell’anno scorso sta prendendo piede sempre di più. "Abbiamo iniziato a raccogliere fondi - spiega uno dei fondatori Michele Testa - per promuovere attività per i ragazzi, in particolare borse di studio, assegnate lo scorso dicembre a 7 giovani in difficoltà per un totale di 1.400 euro. Ora abbiamo organizzato un viaggio d’istruzione al campo di concentramento di Dachau per il prossimo aprile. Parte del viaggio viene coperta dall’associazione".

Prosegue inoltre la raccolta fondi per le borse di studio da assegnare nel 2025, sei in totale, di cui una riservata allo studente che si sarà distinto in educazione civica. Verranno assegnate il 9 marzo alla Corte Briantea. "Siamo ampiamente soddisfatti del sostegno da parte della cittadinanza - prosegue Testa -. Abbiamo circa 150 associati, tra giovani e senior. Il nostro obiettivo è di investire continuamente tutte le offerte e le donazioni che riceviamo per sostenere progetti di crescita culturale ed educativa dei nostri ragazzi, in particolare la promozione dell’educazione civica".

E ancora: "Per ogni ambito abbiamo un ragazzo che se ne occupa. Pietro, 22 anni, segue la programmazione dell’educazione civica; Manuel, 25 anni, si occupa di tutte le relazioni istituzionali, la comunicazione e la promozione delle attività, e Simone, 24 anni, si occupa della promozione culturale". Per seguire le iniziative: www.solemuggio.it.

Veronica Todaro