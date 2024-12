La mobilitazione di via Ferrucci: "Qui la sicurezza è un optional"

Strade e marciapiedi dissestati, segnaletica poco visibile, parcheggio selvaggio con auto lasciate a ridosso degli incroci, specialmente negli orari di entrata e uscita da scuola dei bambini. E poi la sera le macchine che sfrecciano ad alta velocità, il verde poco curato, i giardinetti sporchi e con bottiglie di vetro abbandonate, e la poca sicurezza a tarda ora per la mancanza di illuminazione pubblica. Una situazione di degrado che solleva le lamentele dei residenti. Succede nel quartiere che si sviluppa attorno a via Ferrucci (nella foto), a due passi dal centro. A farsi portavoce delle proteste degli abitanti in consiglio comunale è stato il Partito Democratico. "Nel quadrato tra via Pietro da Lissone, via Ferrucci, via Isonzo e via Monza ci sono numerosi incroci con la segnaletica poco visibile e con auto che parcheggiano a ridosso degli stop, soprattutto in occasione dell’entrata e uscita dei bambini da scuola. E in generale la sicurezza del quartiere è molto compromessa per la quasi totale assenza di illuminazione serale. Il parchetto pubblico della scuola Moro, chiamato largo Tricolore, è al buio e questo sta agevolando situazioni di microcriminalità". Non solo. "In via Trilussa ci segnalano un abbandono abusivo di rifiuti, dimenticati da mesi e i giardini pubblici sono sempre sporchi e spesso sono presenti bottiglie e cocci di vetro anche nelle aree dove giocano i bambini". Problemi che il Comune intende risolvere almeno in parte con l’affidamento del cosiddetto global service del verde, il cui bando è stato appena pubblicato. Per la situazione delle strade, invece, l’assessore ai lavori e verde pubblico, Oscar Bonafè, ha sottolineato come con i lavori di sistemazione asfalti e marciapiedi assegnati nel 2023 "sono stati eseguiti gli interventi di rifacimento del manto stradale anche in via Ferrucci". Anche per le potature le opere sono state fatte con sfalci periodici. Sulla situazione di degrado del verde in città ha attirato l’attenzione, negli ultimi consigli comunali, anche il capogruppo della lista Riformisti per Lissone, Alberto Bertolini. Con un’interrogazione ha segnalato "lo stato di abbandono in cui versano prati, aiuole e vasche d’arredo urbano". L’Amministrazione ha assicurato che il problema verrà sanato con il nuovo appalto di global service.