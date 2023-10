La missione degli infermieri. Ecco gli Oscar

Monza capitale del cinema per un giorno con il “Care film festival“ del sindacato infermieri NurSind. La città di Teodolinda ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso internazionale per cortometraggi dedicati al “Prendersi cura“, domani (ingresso gratuito) alle 20.15 al cinema Capitol. Nella sala Mazzacurati è prevista la proiezione di 7 cortometraggi finalisti, ai quali seguirà la premiazione. Produzioni scelte da una giuria interna del NurSind, presieduta dal direttore artistico, il monzese Vincenzo Raucci. Circa 200 i cortometraggi giunti dall’Italia e dall’estero (Inghilterra, Spagna, Iran): produzioni professionali e amatoriali. Sono 5 i corti selezionati che verranno poi proiettati insieme ai 2 video vincitori delle passate edizioni. Verranno premiati il primo e il secondo classificato, più premio speciale NurSind e 2 menzioni speciali della giuria.

"Il tema del prendersi cura anche quest’anno è stato affrontato efficacemente, non solo dal punto di vista tecnico, ma sviluppando tematiche attuali, raccontate in modo intenso – ha spiegato Raucci –. Un prendersi cura a 360 gradi, dal punto di vista sanitario e umano: la cura di sé, dell’ambiente, delle relazioni tra persone". Tra i temi dei corti in proiezione domani sera, la vittoria su una malattia insidiosa, il Papilloma Virus curato con una nuova metodica; poi la storia di un uomo tra morbo di Parkinson e incontri che cambiano la vita. Un corto è dedicato alla sindrome di Hikikomori (rifiuto di uscire di casa), un altro parla di “santità“ e molto altro, per una serata di sentimenti, emozioni e buon cinema. L’ingresso è libero, con prenotaione alla mail: ncff.monza@gmail.com.

C.B.