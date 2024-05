La magia delle bolle. E il tributo a Battisti. Vasco e Max Pezzali

Le canzoni di Battisti e Max Pezzali, il rock di Vasco e il mondo delle bolle. Quattro giorni di musica e divertimento nell’area feste del Parco Superga di Muggiò con l’evento “Valtellina vs Roma“, food festival a ingresso gratuito. Domani alle 21 a salire sul palco saranno i Fleurs di Pesco con un “Tributo a Battisti“. Venerdì alla stessa ora la 88Band con il suo “Omaggio agli 883 e Max Pezzali“. Sabato, sempre alle 21, La Compagnia del Blasco col suo rock energico per un “Omaggio a Vasco Rossi“. Domenica dalle 11 alle 19 “Un cielo pieno di bolle“: laboratori, attività, spettacoli, animazione, teatro e giochi per vedere le bolle in tutte le loro sfaccettature. Ogni giorno si potranno gustare specialità della cucina valtellinese e romana.

F.L.