La leggerezza in musica: un concerto per Italo Calvino

La musica di Bach e le parole di Calvino, in un recital a cavallo tra il concerto e la lettura di alcuni brani tra i più significativi dei romanzi del grande scrittore, di cui proprio in questi giorni ricorrono i 100 anni dalla nascita. È lo spettacolo dal titolo “Italo Calvino: un volo leggero e musicale tra Cosmicomiche e città invisibili”, che verrà proposto sabato alle 20.30 in Sala Maddalena per il festival itinerante Brianza Classica e per cui già da oggi si possono prenotare i posti contattando il 335.54.61.501. A dare vita all’evento saranno l’attrice del Piccolo di Milano Diana Manea e il Duo Matteoli-Pardino. A Manea saranno affidate le letture calviniane tratte da “Le Cosmicomiche”, ”Le città invisibili”, “Il barone rampante” e “Il sentiero dei nidi di ragno”.

Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Pietro Pardino (in foto) alla fisarmonica faranno invece da contrappunto musicale interpretando brani di Johann Sebastian Bach, con una leggerezza e rapidità che ben si sposeranno con la poetica calviniana. "Italo Calvino - spiegano gli organizzatori -, a 100 anni dalla nascita, è ancora fonte di ispirazione, proprio per la sua capacità di avere una “visione plurima e sfaccettata del mondo”, secondo la definizione che lui stesso usò nelle Lezioni Americane". Ingresso gratuito con prenotazione.

F.L.