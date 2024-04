La guerra alla plastica si fa in classe. Stop bottigliette, solo acqua pubblica

Via le bottiglie di plastica usa e getta dalle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e primarie di Varedo. Un’importante cambiamento che, grazie all’installazione di erogatori, promuove il consumo dell’acqua pubblica di rete, buona, sicura e controllata, abbattendo la produzione di rifiuti e contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidrite carbonica nell’ambiente. L’iniziativa è stata presentata mercoledì con una visita nei plessi scolastici coinvolti alla presenza del sindaco, Filippo Vergani, dell’assessore all’Istruzione e coscienza civica, Laura Caldan, accompagnati dalla responsabile Settore servizi educativi e socio culturali, Alessandra Cremonesi, dal presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, dal vicepresidente, Gilberto Celletti e da Augusto Pallavicini, responsabile di Area di Sodexo Italia, gestore del servizio ristorazione nelle scuole di Varedo, che ha provveduto all’installazione di un erogatore in ogni refettorio. Quasi mille gli studenti interessati da questo progetto volto a sensibilizzazione le nuove generazioni rispetto all’importanza, alla salvaguardia e alla valorizzazione di un bene indispensabile come l’acqua.

La mattinata si è svolta in due tappe: prima, alla scuola Andersen e quindi, alla Donizetti, entrambi istituti dell’infanzia che contano quasi 300 piccoli alunni. La sostituzione dell’acqua in bottiglia con quella “sfusa“, proveniente dall’acquedotto pubblico varedese, riguarda altri 600 e più alunni delle scuole pubbliche primarie, per un totale di quasi 1.000 tra bambine e bambini. BrianzAcque, gestore unico del Servizio idrico integrato, ha offerto il proprio contribuito all’iniziativa fornendo materiale didattico-educativo sul tema dell’acqua.

In particolare, agli allievi dei plessi Bagatti, Kennedy e Aldo Moro sono state regalate copie del fumetto “La famiglia Bevilacqua e il mostro di plastica“, mentre i più piccoli hanno ricevuto in dono un album da colorare e un kit di pastelli a cera. Il mini-album distribuito in anteprima proprio a Varedo ha per titolo “Diamo colore all’acqua“, dove sono raffigurati animali, mestieri, giochi, senza dimenticare quelle piccole, buone pratiche che, se apprese e adottate fin dai teneri anni dell’infanzia, possono contribuire a formare coscienze ecologiche e sensibilità spiccate verso la tutela del bene acqua, senza il quale non c’è vita.

"L’amministrazione - sottolinea l’assessora Laura Caldan - è soddisfatta della sinergia che si è creata e ha creduto in questo progetto al punto di integrare l’offerta di Sodexo con ulteriori 3 erogatori per un totale di 5 installati. BrianzAcque offrendo il materiale ludico-didattico promuove uno spunto di riflessione in tutte le classi sul tema della sostenibilità".