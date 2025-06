La Giunta pronta a governare Desio. Moscatelli svela gli assessori: "Squadra competente e di qualità"

"Ho individuato un team coeso per portare avanti il nostro programma. Daremo priorità al lavoro che ci attende con velocità e concretezza". Con queste parole il sindaco Carlo Moscatelli, nella mattinata di ieri, ha annunciato la composizione della Giunta. Nomi in gran parte prevedibili, anche se non manca qualche novità. Tutto già scontato per quanto riguarda il ruolo di braccio destro. Vicesindaca, come annunciato già in campagna elettorale, sarà Jennifer Moro. A lei la delega per seguire tutte le materie di Bilancio, Società partecipate, Pari opportunità. In quota Pd anche Jenny Arienti: tornerà a occuparsi di Commercio, Eventi, Multiculturalità, Politiche scolastiche e Infanzia. Il terzo assessore del Pd è Nunzia Smiraglia, che è anche coordinatrice del partito a livello cittadino. A lei Moscatelli ha chiesto di occuparsi di Lavori pubblici, Patrimonio, Riqualificazione urbana, Lavoro, Formazione professionale. Fabio Arosio (Insieme per Desio), uno dei quattro che aveva lasciato Fratelli d’Italia dopo aver fatto cadere la precedente amministrazione, è stato premiato prima dal voto degli elettori (318 preferenze) e poi dal sindaco: sarà assessore a Mobilità, Infrastruttura, Polizia locale, Protezione civile, Personale. Giorgio Gerosa (Desio Libera) è un altro ritorno al passato: riprende la delega a Cultura, Sport, Politiche giovanili, Partecipazione e Rapporti con i quartieri. Nella giunta anche il ritorno di Stefano Bruno Guidotti (Desio Viva), anche lui con deleghe già esercitate: Ecologia, Igiene urbana, Servizi cimiteriali, Benessere animale.

Nel team l’arrivo di un assessore esterno: è Fabio Nocentini, architetto e docente universitario, si occuperà di Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Parchi. Un nome tutt’altro che nuovo per chi segue la politica locale: era già stato assessore a Seregno nella giunta di centrosinistra guidata da Gigi Perego. Il sindaco Moscatelli, infine, ha deciso di occuparsi di Comunicazione, Servizi sociali, Piano di Zona, Politiche per la casa, Sviluppo sostenibile, Politiche energetiche e Piano clima, Trasparenza e Legalità, Pace. "Siamo tutti emozionati – ha commentato Moscatelli -. Questo è uno dei momenti più importanti. Sono soddisfatto della qualità delle persone, delle competenze e del profilo politico". Nella formazione della giunta non mancano le sorprese. La prima è la scelta del sindaco di occuparsi dei Servizi sociali, con la conseguenza dell’esclusione di Paola Buonvicino dalla squadra. Fuori anche Guido Meda (degli Attivi per Desio, confluiti in Insieme per Desio) perché Arosio non è riuscito a ottenere la presidenza del Consiglio comunale: dovrebbe andare a Marta Sicurello (anche lei Pd). Fuori, infine, Andrea Foti con tutta la lista di Italia Viva. Una sorpresa anche per lui, pare non l’abbia presa benissimo.