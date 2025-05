La Finanza in cattedra: lezioni di legalità economica agli studenti

Fiamme gialle in cattedra per l’educazione alla legalità economica. Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno incontrato finora 1.575 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per illustrare le loro azioni finalizzate al contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Grazie alla proiezione di contenuti multimediali, i finanzieri hanno descritto anche le attività volte alla repressione della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, connesse alla funzione di “Polizia del mare”, di soccorso in montagna e di intervento in occasione di emergenze di Protezione civile con il personale del Soccorso Alpino, di controllo doganale, in tema di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione. Ma non solo. Spazio anche alla lotta contro le sostanze stupefacenti e alle attività di concorso all’ordine e sicurezza pubblica con il comparto specialistico antiterrorismo e pronto impiego. Particolare curiosità e ampio dibattito con gli studenti hanno suscitato le attività di servizio relative al contrasto alla pirateria informatica e audiovisiva, in tema di falsificazione dei prodotti nonché l’utilizzo incauto del web, come ad esempio i rischi degli acquisti in rete, i social, le truffe online e i misteri del dark web.

S.T.