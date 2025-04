La festa di Santa Valeria. Musica, eventi e buona cucina. Cinque giorni di divertimento

Una meditazione sacra con musiche di Franco Battiato e con il suo storico tastierista, ma anche i tributi ai Pinguini Tattici Nucleari, a Zucchero e a Raffaella Carrà. E poi la cronoscalata del campanile, il tiro con l’arco, le mostre d’arte, la magia e le prove a ostacoli in bici per i bambini, oltre a momenti religiosi e tante altre attività. Cinque giorni di concerti, eventi e appuntamenti per l’edizione 2025 della Festa di Santa Valeria, organizzata negli spazi della parrocchia omonima a Seregno.

Il sipario sulla popolarissima sagra si alzerà oggi alle 20.15 con la processione religiosa, mentre alle 21.15 nel cortile di via Piave si apriranno gli stand della festa, tra mostre di pittura e scultura, pesca di beneficenza, pagoda della solidarietà a sostegno di un missionario seregnese in Zambia. Alle 21.30 la musica e il divertimento della showband Azione Mutande. Domani alle 10 prove di tiro con l’arco con la Compagnia Arcieri Seregno, alle 10.30 cronoscalata non competitiva del Campanile di Santa Valeria organizzata dal Gruppo Sportivo Avis. Alle 16 estemporanea di pittura con Alex Fumagalli, alle 20.30 in Santuario concerto con la filarmonica di fiati e alle 21.30 nel cortile del centro parrocchiale di via Piave “Tributo a Raffaella Carrà” con la Raffaband. Sabato, tra le varie iniziative, alle 15 prova bici a ostacoli per bambini con Ciclibrianza Seregno, alle 16 musica pop con i Clouds ed estemporanea di pittura guidata da Donatella Penacchio; alle 20.45 in Santuario “Jubilaeum”, meditazione musicale sul Giubileo con le composizioni di Franco Battiato, con don Marco Rapelli, Filippo Destrieri, storico tastierista di Battiato, e con gli Equipaggio Sperimentale. Alle 21.30 nel cortile di via Piave “Tributo a Zucchero” con la band Sugarlive. Domenica dedicata ai momenti liturgici, con messe accompagnate dalle corali, e al grande mercato su via Santa Valeria e zone vicine. Alle 21.30 il concerto della party band Settesotto. Lunedì 28, tra gli appuntamenti, alle 15.30 animazione per bambini con il Mago Superzero, alle 21.30 “Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari” con la band degli Irene che ripercorrerà le canzoni più belle del gruppo bergamasco. Alle 22, a chiudere la festa, estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione, il cui ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. Per tutta la sagra sarà in funzione un servizio cucina con piatti gustosi, che si potranno provare questa sera e da venerdì a lunedì sia a pranzo che a cena.