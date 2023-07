La festa dei motori Sei ore di adrenalina con la Formula 1 a ruote coperte

L’autodromo è pronto a vivere una nuova domenica “rossa“, una giornata di passione per i motori e festa per il quinto round stagionale del Fia Wec che riporta a Monza un evento internazione atteso e seguito come un Gp di F1. È l’effetto Ferrari che torna in pista sul circuito brianzolo con i suoi prototipi della top class dell’endurance dopo mezzo secolo d’assenza. E dopo le qualifiche di ieri l’attesa per la gara di 6 ore che oggi scatta alle 12.30 è ancora più forte, con la 499P numero 50 guidata da Antonio Fuoco che parte in prima fila, dietro di soli 17 millesimi alla favorita (anche a Le Mans) Toyota grazie alla pole position conquistata da Kamui Kobayashi. Mentre l’hypercar vincitrice di Le Mans, la numero 51 di Antonio Giovinazzi, scatta quinta.

Intanto prosegue la festa per migliaia di appassionati che, dopo gli oltre 5mila ingressi registrati venerdì, puntano a raggiungere le 50mila presenze complessive nell’intero fine settimana. Ieri a dare una misura è stata l’invasione completa della corsia box avvenuta durante la prima sessione del Pit Walk, un’ora di tempo tra le prove libere e le qualifiche in cui i tifosi hanno potuti incontrare davanti ai rispettivi box i piloti per una sessione autografi. Come affollata è stata la Fan Zone, l’area allestita negli spazi a fianco del paddock con esposizione di vetture, merchandising, kids area, street food, maxischermi per seguire le attività in pista e un palco sul quale si esibirà dj Admin. Oggi il programma inizia alle 9 per la gara della F1 Academy, il campionato femminile su monoposto Formula 4 della Tatuus promosso da Liberty Media, seguita dalla F3 Classic. Alle 10.30 quindi si apre un nuovo Pit Walk con sessione autografi prima del via della 6 Ore di Monza: sulla griglia di partenza la Marina Militare consegnerà il tricolore allo starter della gara.

M.Ag.