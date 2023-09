"La Fayette rivive a Monza: trovata una nuova casa"

Era stato legato e abbandonato a un palo della luce. Oggi per La Fayette la storia è a lieto fine. Un epilogo positivo quello del cane che questa estate è stato recuperato dai volontari dell’Enpa di Monza.

Il cane - un molosso privo di microchip e di medaglietta - era stato segnalato in una via di Monza, legato e abbandonato in una calda giornata d’estate.

I volontari lo hanno subito recuperato, portato nel rifugio di via San Damiano, dove è stato sottoposto alle visite e alle cure del caso, e soprattutto è stato rifocillato.

Per lui è subito scattata una gara di solidarietà. Numerosi gli appelli e le condivisioni sui social, e nel frattempo l’ingresso del simpatico molosso anche nel gruppo del Progetto Famiglia a distanza.

Ma per fortuna l’attesa di una seconda vita non si è fatta attendere. Nei giorni scorsi La Fayette ha trovato casa: una coppia si è innamorata di questo bellissimo cane che, nella sua breve vita, aveva già conosciuto la cattiveria dell’uomo.

L’Ente nazionale protezione animali di Monza per tutta l’estate (ma non solo) ha ricordato con messaggi sui social che l’abbandono è un reato.

Abbandono che, purtroppo, anche a Monza e Brianza è ritornato in auge. Non solo con il caso di La Fayette legato a un palo, ma in questi ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi di cani accalappiati all’interno dei giardini pubblici e delle aree cani.

Animali senza microchip e senza medaglietta.

B.Api.