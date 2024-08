La famiglia delle carni. Caiuli, tradizione in tavola

Ebbene sì, esistono botteghe, nel senso più nobile del termine, dove entrare e farci compere è anche piacevole alla vista e all’umore. Invogliano a soffermarsi per quanto è accattivante la cura nell’esporre le proprie merci e anche per i consigli su come cucinare questo o quel prodotto. Al termine del centro storico di Meda, in direzione ovest, esiste una macelleria prestigiosa, che a volte necessita pure del biglietto di prenotazione tanta è l’affluenza. È la macelleria Caiuli in via Manzoni, punto di riferimento tra le botteghe alimentari, la cui attività non è stata scalfita dai centri commerciali. Qui quando si entra ci si sente a casa. Dal 1978 è una continua evoluzione: al semplice negozio di paese si aggiunge il commercio all’ingrosso, prima servendo le macellerie locali, poi proponendo carne di prima scelta a ristoranti e mense. Nel 1978 la famiglia Caiuli acquistò da Felicita Vergani l’attuale edificio e lì cominciò la storia. Angelo Caiuli, il titolare, è nato il primo ottobre 1952 a Monterone di Lecce: all’età di 5 anni la famiglia si trasferì a Cesano Maderno e dopo le scuole dell’obbligo la passione lo portò, a 16 anni, a fare esperienza nella macelleria Viscardi. Angelo impara presto e bene e nel 1975 apre la sua prima bottega a Cusano Milanino. Dal matrimonio con Patrizia Ratti sono arrivati Cristina, che ora fa la bancaria e Marco, che collabora in negozio.

"Nel 1978 ci siamo trasferiti definitivamente in questa sede – racconta Angelo –: sotto il negozio e sopra l’abitazione, casa e bottega, come è tradizione in Brianza. Fino al 2020 qui si macellava anche: all’esterno abbiamo il parcheggio e avevamo uno spazio per la macellazione delle carni, ora ci affidiamo a un macellaio di Muggiò, ma la loro materia prima, il bestiame, è severamente selezionato e acquistato direttamente da loro". "Abbiamo 12 dipendenti – spiega – e recentemente siamo stati inseriti nell’elenco delle botteghe storiche di Regione Lombardia. Nel 2020 abbiamo acquistato, di fronte alla bottega, un edificio che appartiere alla storia medese: la corte dei Giorgetti, imprenditori dei mobili d’élite, di fama mondiale. Stiamo pensando in grande sul destino di questo caseggiato, chissà che il centro storico e Meda tutta non possano trarne giovamento".