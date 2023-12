La dance, il jazz e le canzoni di Natale in versione ukulele

La musica degli anni Duemila da riascoltare e ballare, il folk della tradizione che si intreccia con jazz e tango, le canzoni natalizie rilette all’ukulele. E poi il rap, l’indie italiano e una scarica di ironia. Sono i concerti e gli eventi che scalderanno da stasera il Tambourine di via Carlo Tenca. Oggi alle 22 andrà in scena “Party 2000 - Candyland“, con dj-set dedicati alle hit dance, pop, rock e reggaeton del periodo dal 2006 al 2020. Martedì alle 21 serata di bal-folk insieme al fisarmonicista e clarinettista Saro Calandi, già collaboratore di Davide Van De Sfroos, Luf, Finardi e Branduardi. Mercoledì toccherà a “Christmans in Uke“: dalle 19.30 si ritroverà l’Ukulele Club Brianza e dalle 22 palco aperto agli appassionati per suonare le più famose canzoni del Natale riarrangiate per ukulele. Venerdì spazio al rap e all’hip hop con il contest “Show Me“. Sabato l’impasto di soul, pop e r’n’b degli Emoji of Soul e l’iniziativa “Canta indie canta male“ per scatenarsi coi brani più noti della scena indie. Domenica, infine, l’ironia e le canzoni del duo La Trappola per Tope.