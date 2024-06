La contesa di Albiate. Vanessa Gallo sfida il centrodestra diviso

Tre candidati per Albiate: Vanessa Gallo per il centrosinistra con la lista Uniti per Albiate, mentre il centrodestra si presenta diviso. Yuri Volpi corre per Lega e civica Confalonieri per Volpi sindaco, Gabriel Usai per Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e lista SiAmo Albiate. Vanessa Gallo punta a "un nuovo approccio che rimetta la comunità al centro. Alla base ci vuole un’Amministrazione trasparente, efficiente, sobria che possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini su sicurezza, vivibilità e inclusione". Gabriel Usai è sostenuto dalla squadra di Insieme per Albiate, che riunisce la civica SiAmo Albiate con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc. "Queste realtà non sono un prodotto elettorale, ma un progetto comune – spiega Usai –: la composizione è partita da tempo e dalle persone che hanno una visione, un interesse, un amore per il nostro paese. Dieci anni fa è nata la civica SiAmo Albiate e nel nome racchiude il senso di questo impegno sociale. Tutti i candidati esprimono le realtà vive del paese e questo è un progetto che raccoglie le esigenze delle fasce più giovani e di quelli più avanti con l’età. Il nostro programma elettorale riguarda una complessiva rivalutazione degli edifici comunali e valorizzare il mondo della scuola e dello sport".

Yuri Volpi, corre nella coalizione “Albiate al centro“ formata da Lega e da Lista Confalonieri. Volpi attualmente ricopre gli incarichi di assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, Commercio e Attività Produttive, Industria e Artigianato. Nel programma presenta il fulcro di un‘operazione di rigenerazione urbana che interessa l’ex area della manifatturiera Caprotti, abbandonata da tempo. "Ambiremmo – spiega Volpi – a realizzare il progetto “Albiate, il paese della salute“ collaborando nella costruzione di una importante struttura socio-sanitaria. Non solo. L’attenzione è massima anche sulla mobilità sostenibile perché andremmo a dare continuità ai percorsi ciclabili nel parco Valle Lambro".

Sonia Ronconi