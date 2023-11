La comicità sul palco. Le Scemette raccontano la vita delle donne

Biglietti in vendita per lo spettacolo di venerdì 1 dicembre “Sketch in the city“ al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV. In scena Le Scemette, Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno. Nel loro ultimo esplosivo spettacolo, le sei attrici mettono in scena sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale, raccontando in modo satirico e irriverente la vita quotidiana delle donne attraverso stereotipi e cliché della società di oggi. Sdrammatizzando sui piccoli, grandi problemi di tutti i giorni, “Sketch in the city“ è uno show con un alto tasso ironico in cui è impossibile non ridere fino alle lacrime. Biglietti: intero 16 euro, ridotto under 25 e over 65 13 euro, under 18 6 euro. Per info e prenotazioni: 039.9080122, info@teatrobovisiomasciago.it, www.teatrobovisiomasciago.it.