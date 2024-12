La città sotto i ferri. Dalle strade alle scuole. Lissone mette in cantiere undici milioni di euro

Le piazze dei mercati e dei quartieri, le scuole e i parchi. E poi le strade, il centro civico del rione Aler, il comando della polizia locale, le case popolari e uno dei più importanti edifici storici della città come Palazzo Terragni. Sono gli ambiti di intervento su cui intende mettere le mani il Comune nei prossimi 3 anni, con investimenti per oltre 11 milioni. Si va dal restyling della piazza in cui si svolge il grande mercato settimanale e di quella nel centro della frazione di Santa Margherita alla riqualificazione del Parco Carlo Maria Martini devastato dal maltempo, dalla manutenzione di alcuni istituti scolastici al rifacimento del tetto di una delle elementari, passando per l’ampliamento del Cubotto di via Lando Conti da trasformare in centro civico. E ancora, la sistemazione del quartiere Aler e il completamento dei lavori su viale Martiri della Libertà e viale della Repubblica, oltre all’adeguamento di diversi edifici pubblici. Sono in tutto 14 i progetti di valore superiore a 150mila euro, di cui 10 da avviare già nel 2025. Tra questi, la riqualificazione di piazzale degli Umiliati, la piazza del mercato, per cui si impegneranno 3 milioni 220mila euro da qui al 2027. Con altri 605mila euro nel 2025 si metterà mano anche a piazza don Dario Camporelli, nel centro di Santa Margherita, mentre con 1,2 milioni saranno trasformati piazza Valerio Renzi e il contesto attorno al rione Aler di via Di Vittorio.

Serviranno 700mila euro per rifare il tetto della scuola elementare De Amicis di via Tarra e 745mila per il restyling del Parco Carlo Maria Martini di via Botticelli, pesantemente rovinato dai nubifragi delle ultime estati. Con 616mila euro si termineranno gli interventi su viale Repubblica, con 200mila si adeguerà alle normative antincendio Palazzo Terragni. Ci saranno 900mila euro in 3 anni per la manutenzione delle strade e altrettanti per adeguare scuole ed edifici pubblici alle prescrizioni dei vigili del fuoco, un milione per eliminare l’amianto dagli immobili comunali. Nel 2026 si useranno 400mila euro per manutenzioni sugli alloggi popolari; nel 2027 con 250mila euro si amplierà il Cubotto per farlo diventare il centro civico del quartiere don Moscotti e con 300mila euro si sistemeranno gli uffici della polizia locale.