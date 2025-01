La città della street art. Murale alla scuola Traversi. I ragazzi colorano Meda

Il Comune di Meda ha promosso un concorso di murale denominato “Meda in art“ riservato a giovani street artist per dare nuova vita al muro di viale Brianza, tra il passo carraio della scuola Traversi e la Casa delle associazioni. “Date sfogo alla vostra creatività!“ è la “call to action“ lanciata ai giovani: singoli artisti, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto potranno presentare fino a due progetti sul tema. L’iniziativa laha l’obiettivo di coinvolgere gli under 30 nell’abbellimento e l’impreziosimento della propria città. L’idea è arrivata dopo l’incredibile successo dei murale realizzati da Cheone in corso Matteotti “Ruberò per te la luna“ e “Sogna, ragazzo, sogna“ di Mattia Consonni in via Verdi. I partecipanti potranno presentare fino a due progetti sul tema. Le opere dovranno valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità. Le candidature e i progetti avevano la data di scadenza al 31 dicembre. Solo nei prossimi giorni si saprà il numero effettivo dei partecipanti, ciò che è già certo è che il vincitore riceverà un premio di 3mila euro per la realizzazione dell’opera, che dovrà essere completata entro il 31 marzo. I progetti verranno valutati da un’apposita Giuria composta da 5 componenti. Ne faranno parte il fotografo medese di fama internazionale Maurizio Galimberti, gli artisti Cheone e Mattia Consonni, Francesco D’Antuono per la Consulta Meda Giovani, oltre al sindaco, Luca Santambrogio. "appresenta un’opportunità concreta per i giovani di diventare, ancora una volta, protagonisti attivi della vita cittadina", le parole del vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili, Stefania Tagliabue. "Questo non è un semplice concorso artistico. Rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di diventare protagonisti attivi della vita cittadina. Il nostro modo per dire ai giovani di Meda che crediamo in loro e nelle loro capacità creative". "Questo concorso - aggiunge Fabio Mariani, assessore alla Cultura - rappresenta un importante passo nella strategia di valorizzazione culturale del territorio. Vogliamo dare spazio ai giovani talenti locali, trasformando uno spazio urbano in una tela pronta all’uso. La street art può raccontare l’identità di Meda in modo nuovo e coinvolgente".