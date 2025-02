La casa diventa una sala cinema. Dalla bottega dei mobili alle poltrone ultra-accessoriate

Dalle antiche tecniche al design contemporaneo e al cinema da casa. È il fiore all’occhiello che l’azienda di Seveso Vismara Design proporrà al Salone del Mobile 2025, il settore di “entertainment“ che porta porta nelle ville eleganti della Brianza un vero e proprio cinema da casa, adatto anche agli alberghi.

Nell’ampio stand da 250 metri quadrati di Vismara Design, 30 saranno dedicati allo Home Cinema, con le sue poltrone reclinabili adatte anche per sale multimediali e polifunzionali. Tutte le poltrone Cinema Vismara sono equipaggiate di meccanismi di altissima qualità. È possibile realizzare soluzioni composte da poltrone singole, chaise longue, file dritte e file curve. Accanto si trovano tavoli da biliardo, poker e scacchi, dal design artistico. Ultimo modello, la poltrona girevole che dopo la visione del film permette di girarsi verso il tavolo da poker. Altre novità in fiera: l’armadietto porta freccette, e lo Shuffleboard, un gioco in cui i giocatori usano segnali per spingere dischi appesantiti, facendoli scivolare lungo un campo stretto, con lo scopo di farli fermare all’interno di un’area di punteggio contrassegnata. Nel pacchetto anche casse, amplificatori e proiettori delle migliori marche, per rendere la sala performante. Insieme ad altri partner brianzoli realizzano anche l’insonorizzazione del locale.

"Il Salone del Mobile rimane un evento molto importante – dice Ambra Vismara, direttrice vendite – lavoriamo al 95% con l’estero, quindi la fiera è un punto fermo per incontrare rivenditori e clienti importanti. Quest’anno molte aziende leader non ci saranno. Vedremo se gli stranieri arriveranno al Salone ugualmente o si fermeranno a Milano. Noi saremo anche al Fuori Salone, alla collettiva di Archi Products, in via Tortona". Il saper fare di Vismara Design arriva da lontano. Tutto è partito da tre fratelli, tre nobili mestieri ma un’unica passione, il mobile. È il 1950, Aldo, Enrico e Luigi lavorano in piccole botteghe nel territorio brianzolo. Uno intarsiatore, uno ebanista e uno intagliatore, decidono di unire le forze per realizzare il sogno comune: aprire un mobilificio. È da qui che inizia la storia di Vismara, che a partire dagli anni 50 muove i primi passi, da piccola azienda manifatturiera di mobili classici a brand internazionale. La grande svolta avviene negli anni 90, grazie al visionario designer Pino Vismara, il quale crea un nuovo concetto di prodotto, innovativo e d’avanguardia: il mobile porta cd e dvd. Da questo momento il brand acquista notorietà in tutto il mondo, grazie a veri e propri pezzi di design contemporaneo. Sotto la guida di Pino l’azienda vive momenti di grandi sperimentazioni, attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e antiche tecniche di lavorazione manuali. È una lunga storia ricca di passione, fatica e grandi soddisfazioni. Ma ciò che caratterizza Vismara, sono in primo luogo le persone, le mani e gli occhi, sempre vigili sul presente, sul passato e soprattutto sul futuro.

La tecnologia è uno dei punti di forza dei prodotti Vismara: meccanismi di ultima generazione si integrano perfettamente con gli elementi di design, portando alla creazione di soluzioni innovative per la lavorazione di legni intarsiati, pelli europee, marmi pregiati che si sposano con una profonda conoscenza del mestiere di mobiliere. "Per gli anni 2020 – chiosa Ambra Vismara – l’intenzione è di rimanere nel settore dell’“entertainment“: siamo stati i precursori in Italia e oggi abbiamo circa 20 modelli di tavoli da gioco, realizzati in parte a mano e in parte con moderni macchinari altamente personalizzabili, come colori e modelli e con la possibilità di aggiungere anche stemmi di famiglia".