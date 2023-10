La capitale delle “bionde“. Birrai da tutta Italia seguendo la tradizione

Due giorni di festa alla scoperta delle birre sour e barricate, tra musica, street food reggiano e ospiti provenienti da birrifici di varie zone d’Italia e pure dall’estero, ad esempio dalla Svizzera. Un intero weekend per portare questo mondo in Brianza, con l’esperienza di uno dei più importanti e storici birrifici del territorio e con oltre 50 prodotti tra lambic, sour, barricate, sidri sour e vini naturali, per capire come la realtà delle fermentazioni non si fermi alla sola uva o al solo malto d’orzo. Oggi e domani il Birrificio Menaresta organizza la “Caution Barrication Fest 2023“, che sarà ospitata nella barricaia di piazza Risorgimento. Gli spazi al coperto permetteranno di tenere l’evento anche in caso di pioggia. Accanto alle 50 birre tra cui sbizzarrirsi ci saranno presentazioni dei nuovi blend di Birra Madre e di altri prodotti e la possibilità di visitare uno dei primi birrifici artigianali brianzoli, il cui nome deriva da quello della sorgente del fiume Lambro e il cui logo riproduce la sperada, acconciatura e ornamento tipici femminili in uso in Brianza fino agli inizi del ‘900 da parte delle spose nel giorno del matrimonio, entrambi simboli del territorio. "Le birre sour e barricate sono creature che nascono tra lieviti selvaggi e vivono di passaggi in legno, lunghe maturazioni e aggiunte di frutta e molto altro – raccontano gli organizzatori –. Sarà un’esperienza unica, da vivere e sorbire, avvolti dai profumi di cantina e di fermentazione spontanea". Luogo della mescita sarà la barricaia del Menaresta, un ambiente colmo di profumi, curiosità e tanto legno, sotto la regia del birraio Enrico Dosoli. La novità della Caution Barrication Fest di quest’anno sarà la proposta anche di una selezione di vini naturali.

Domani si potranno provare inoltre le eccellenze gastronomiche reggiane scelte da Arrogant Pub di Reggio Emilia. Oggi si partirà dalle 19, domani già dalle 11, andando avanti fino a sera. Tra i birrifici ospiti sono annunciati la Bfm-Brasserie des Franches-Montagnes, la Baladin, Sièman, La Cantina Errante, Ca’ del Brado, Maestri del Sannio, il Birrificio della Granda e Drink Moor Beer, Stradaregina, Vuks Beer e Opperbacco. Per info scrivere a info@birrificiomenaresta.com.