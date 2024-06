La candidatura tenuta a battesimo dal nipote Charles Bonaparte e l’ingresso nella rete dei 50 siti

La città di Monza ha aderito ufficialmente alla Federazione europea delle Città napoleoniche lo scorso 2 dicembre, ospitando nella Sala degli specchi della Villa Reale il presidente onorario e fondatore della Federazione Charles Bonaparte, discendente del fratello di Napoleone.

La federazione è stata fondata nel 2004 proprio da Charles Bonaparte, come organizzazione senza scopo di lucro che coordina oltre 50 città europee, promuovendo e sviluppando “Destination Napoleon“, riconosciuto dal 2015 come Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Il suo obiettivo è promuovere scambi tra scuole e istituti universitari, convegni e azioni di conservazione del patrimonio storico e artistico di epoca napoleonica. Per farlo supporta le città associate nel censimento di tale patrimonio, promuovendo il turismo attraverso una mappa interattiva online consultabile al link https://www.destination-napoleon.eu/circuits, e offrendo assistenza nello sviluppo di offerte turistiche, attraverso una segnaletica dedicata e materiale promozionale stampato con un’unica grafica per tutte le città. Partecipa inoltre a Fiere internazionali di turismo. Anche Monza dunque ora è nella condizione di beneficiare di una maggiore visibilità internazionale del proprio patrimonio storico e artistico, fortemente legato all’epoca napoleonica, e ha la possibilità di fare rete con altri importanti città, ad iniziare da Milano. "Lavoriamo proprio per questo – dice l’assessore al Turismo del Comune di Monza Carlo Abbà – rafforzando innanzitutto la collaborazione con Milano, in particolare con Palazzo Reale, ma anche con le altre città che fanno parte della rete europea, tutti centri culturali di rilievo".

A.S.