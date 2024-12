La “calata“degli Elfi al San Gerardo. La leucemia fa meno paura coi volontari del Comitato Verga

Cosa non farebbero infermieri, operatori socio sanitari, medici, volontari e genitori del Centro Maria Letizia Verga (nell’ambito dell’Irccs San Gerardo, per la cura delle leucemie del bambino) per i “loro“ bambini. E così, ieri una decina tra volontari del Comitato Maria Letizia Verga, istruttori di Sport therapy del reparto, e insegnanti della scuola in ospedale, si sono calati dal tetto dell’edificio di via Cadore travestiti da elfi, folletti, babbi natale, uomo ragno, e c’era persino il “Grinch“, stimolando la fantasia dei bambini... perché i sogni, a volte, diventano realtà. L’iniziativa è giunta alla quarta edizione ed è ormai consolidata tra gli eventi delle festività natalizie. Naturalmente, ad aiutare operatori e volontari, non potevano mancare le guide alpine volontarie che, come gli altri anni si sono prestate per organizzare la “calata“ degli elfi in sicurezza, con le apposite imbragature e funi da arrampicata.

Davanti ai vetri salutavano e mimavano alcune canzoncine di Natale, suscitando la meraviglia dei piccoli ricoverati che non credevano ai loro occhi. Il clima di festa continua da parecchi giorni al Centro Verga: contemporaneamente alla comparsa dei personaggi alle finestre, altri volontari consegnavano i regali ai bambini. Nei giorni scorsi anche l’Associazione Carabinieri, sezione di Monza e Guardia di Finanza hanno “fatto irruzione“, in reparto. Ma niente paura, nessun arresto: hanno portato giocattoli e regali ai piccoli ricoverati. Anche Achille Lauro, che in reparto ha davvero tanti fan, è venuto a trovarli, ma questa volta con un progetto speciale. Insieme a Simone, un bimbo di 10 anni amante della musica, ha scritto e registrato una canzone “Le foglie“, che verrà messa in onda oggi in una puntata speciale de “Lo Zecchino d’oro“.

C.B.