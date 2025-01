La Brianza brucia il suo Falò. Tutte le iniziative, fra trippa e cortei

Il fuoco e le frittelle, le salamelle e l’immancabile vin brulè, che in qualche caso sarà accompagnato dalla musica. E poi i trattori, la trippa e i salumi artigianali. Un tuffo all’indietro nelle tradizioni della Brianza contadina, un ritorno alle radici del territorio rinverdite da associazioni e gruppi locali.

Venerdì in più d’un comune brianzolo si accenderanno i falò di Sant’Antonio, che un tempo servivano a purificare il terreno agricolo dalle scorie del raccolto precedente e che funzionavano anche da buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato, simboleggiando la volontà di abbandonare ciò che apparteneva al passato e di rinnovarsi per il futuro. A Sovico l’appuntamento sarà dopodomani alle 18 in via Guido Rossa: qui il Gruppo Cascina Greppi e la Pro Loco, assieme all’Avis e al Gruppo folkloristico Firlinfeu “La Primavera“, animeranno la serata attorno al fuoco, col falò acceso dai bambini e accompagnato da un aperitivo. Sempre venerdì, a Vedano la classica pira sarà accesa alle 19 negli spazi della Floricoltura Radaelli di via Europa: anche qui non mancheranno le leccornie.

A Seveso ci si ritroverà la stessa sera alle 21 all’oratorio San Paolo VI per il falò, preceduto alle 19.30 dalla tradizionale risottata. A Camparada gli Amici del Masciocco organizzeranno il falò sabato sera davanti a Cascina Masciocco: per i più golosi dalle 19 ci saranno gli stand con salamelle, patatine, cotechino, lenticchie e frittelle, per i più freddolosi non mancherà il vin brulè; alle 20.30 accensione del fuoco e lotteria.

A Seregno domenica la festa sarà organizzata dal Comitato di Quartiere Lazzaretto San Giuseppe e dalla parrocchia del Lazzaretto: alle 15.15 ritrovo in piazza Liberazione con i propri amici a 4 zampe, per far partire un corteo lungo le vie del quartiere; la sfilata si concluderà all’oratorio con la benedizione degli animali e con l’accensione del falò.

A Biassono l’Associazione Fiera di San Martino organizza per venerdì alle 20 in via Madonna delle Nevi, vicino al vigneto cittadino, il tradizionale falò accompagnato da vin brulè, tè caldo, frittelle e panettone, mentre domenica la Festa del Ringraziamento.

Una serie di eventi animeranno il centro storico biassonese: alle 8.45 si ritroveranno i trattori in largo Pontida, da dove partiranno per una sfilata per le vie della città fino ad arrivare alle 11 in piazza San Francesco; qui alle 12.15 ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli. Saranno distribuiti assaggi di trippa e di salumi.