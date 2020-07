Da oggi anche per la giustizia monzese è finita l’emergenza Coronavirus. E, in attesa di nuove disposizioni di riapertura degli uffici giudiziari, in Tribunale sono già pronte le misure per la sicurezza anti Covid-19. Con la conversione del decreto legge sulla pandemia avvenuta il 25 giugno alla Camera, contenente varie misure relative alla giustizia, è stata posta fine con un mese di anticipo alla chiusura delle udienze e al loro obbligatorio rinvio.

Nel settore civile restano possibili le udienze da remoto ed è richiesta solo la presenza del legale della parte. Nel settore penale, invece, non sarà consentita la videoconferenza nelle udienze di discussione finale e in quelle dove devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Si attendono ora le nuove disposizioni della presidente del Tribunale di Monza Laura CosentiniIn Procura oggi si presenta il nuovo capo Claudio Gitteri con una cerimonia in presenza solo per pochi e da remoto per gli altri. S.T.