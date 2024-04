Kody Vox e i leggendari anni ’80

Kody Vox, all’anagrafe Mario Controllo, torna alla ribalta del palcoscenico con il suo nuovo progetto musicale che presenta assieme al gruppo “Play It Loud“ (nella foto).

Già questo pomeriggio alle 14.30 verrà trasmesso il loro primo videoclip “That was yesterday“, una cover rivisitata della band Foreigner presentata durante la diretta radiotelevisiva condotta da Sammy Varin, su Radio Libertà. Venerdì invece alle 21 sarà possibile ascoltare la band esibirsi dal vivo a Monza al “The Bank“, noto locale in viale Lombardia 16, mentre martedì 7 maggio sempre alle 21 gli artisti saranno al “Rock on the Road“ di Desio in via Mascagni.

La band propone un viaggio musicale che parte dagli anni Sessanta per arrivare fino ai mitici anni Novanta, attraverso ri-arrangiamenti personali di matrice rock, declinandosi dalle ballad all’hard rock, anche se preferiscono definirsi una cover band dei leggendari anni Ottanta. Dopo aver lavorato dietro le quinte, partecipando come guest star, a concorsi di poesia internazionale o a premi letterari come “La girandola delle parole“, Kody Vox, 43 anni, torna sulle scene. Una carriera costellata di successi, la sua, iniziata all’età di appena 15 anni, quando era stato protagonista di quella che oggi è Area Sanremo, ricevendo il plauso di Mara Maionchi e Alberto Salerno.

Da lì un susseguirsi di scalate, partecipando a talent e contest, lavorando fianco a fianco con professionisti del panorama musicale.

Con gli Obsesion Latina ha registrato l’album “Como un sueño“, nel 2009 il suo primo singolo in inglese “Little Liar“, poi di nuovo un singolo “Orfano per natura“, canzone ispirata ai fatti di Amatrice. Nel percorso artistico anche una trasferta a Londra di due anni per ampliare il bagaglio artistico, acquisendo consensi internazionali. Le esibizioni non sono mai mancate, tanto che artisti del calibro di Al Bano, Gatto Panceri e Dodi Battaglia, di cui Kody Vox ha aperto una esibizione, ne hanno tessuto le lodi. Ora il nuovo progetto che lo porterà a breve a essere anche radiofonico su Radio Crossover Disco, nel programma “Pasión Latina“ condotto da dj Valentino.

Veronica Todaro