Juantorena non basta. Modena passa 3-0

Si fa sempre più pesante la situazione per la Mint Vero Volley Monza, sconfitta pure in casa all’Opiquad Arena dalla Valsa Group Modena con un netto 0-3 e ultima in classifica a sei giornate dalla fine della regular season. Con i playoff ormai andati, la squadra allenata da coach Massimo Eccheli rischia davvero la retrocessione, anche perché (come è successo lunedì al Palalido nel derby contro Milano) quando i set sono tirati sono gli avversari a portarli a casa.

Ieri sera, con il rientrante Osmany Juantorena (foto) finalmente titolare, la formazione del Consorzio non è partita male, trascinata da Arthur Szwarc ma è stata ribaltata dal grande ex Vlad Davyskyba, decisivo nel 21-25 che ha permesso ai canarini di mettere la partita in discesa. Tutto o quasi si è deciso nel secondo set, quando Monza, nonostante i problemi in ricezione (in particolar modo di un Erik Rohrs sostituito da Luka Marttila), è riuscita a mettere la testa avanti, grazie anche a un ace di Roberto Mancini e a due errori di un altro ex, Paul Buchegger. Modena però a suon di muri (0-7 nel parziale) ha rimandato tutto ai vantaggi, dove ha portato a casa un pesantissimo 0-2.

Spalle al muro Monza non è riuscita a reagire e nel terzo parziale si è trovata subito sotto. Coach Eccheli si è giocato nel finale anche la carta della disperazione, inserendo al posto di Szwarc (impreciso e in vistoso calo in attacco) il giovane Diego Frascio, che ha se non altro messo qualche promettente pallone a terra, non sufficiente comunque a ribaltare l’inerzia di un incontro ormai perso. Monza, al secondo 3-0 subito di fila, si giocherà tutto o quasi domenica nello scontro diretto salvezza col Taranto.

Prima però ci sarà da difendere il primato nella Pool B di Champions League: giovedì Thomas Beretta e compagni faranno visita all’Olympiacos di Aleksandar Atanasijevic e Dragan Travica nella penultima giornata della fase a gironi.

MINT VERO VOLLEY MONZA-VALSA GROUP MODENA 0-3 (21-25, 24-26, 17-25).