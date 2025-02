Jenny De Nucci, sogno americano. Da Limbiate a star su Netflix

Molti lo hanno già scelto per una serata romantica sul divano a San Valentino, altri lo guarderanno nei prossimi giorni: c’è un nuovo film, questa volta di produzione americana, in cui recita la giovane attrice di Limbiate Jenny De Nucci. Si tratta de “La dolce villa“, la proposta sentimentale lanciata da Netflix alla vigilia di San Valentino, una pellicola girata tra le meravigliose colline della Toscana, in particolare tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Jenny De Nucci a soli 24 anni ha già collezionato una serie di successi in produzioni nazionali, dopo essersi rivelata come talento a “Il Collegio“, tra cui “Don Matteo“ e “Un passo dal cielo“.

Poi il passaggio al cinema, con parti in diverse pellicole italiane tra cui “Ancora più bello“, “Sempre più bello“, “Ragazzaccio“, “Phobia“, “Lo sposo indeciso“, “Pensati sexy“. Ora il salto nelle produzioni d’oltreoceano con un film firmato dal regista Mark Waters. La scorsa settimana Jenny De Nucci è volata a New York per la presentazione ufficiale della nuova pellicola che sarà distribuita in più paesi dalla piattaforma di streaming. Nel cast ci sono Scott Foley, Maia Reficco, Giuseppe Futia e Violante Placido. "È mio primo film americano" - ha raccontato emozionata a fine rirpese Jenny-. Il regista è Mark Waters, quello di Mean Girls, quindi idolo della mia adolescenza, avevo la paura di mettermi a confronto con dei colossi americani. Però è stato bellissimo".

Ga.Bass.