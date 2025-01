Investito sulle strisce da un bus. Si analizzeranno le telecamere

Ieri i funerali, ora il momento delle indagini e della riflessione. Addio a Romolo Mantovani, 89 anni, titolare di una storica e omonima scuola guida di Cinisello Balsamo, morto dopo gli esiti di un tragico incidente stradale.

Risale tutto alla mattina del 15 dicembre scorso. Ore 9.20. Quartiere San Fruttuoso, via Risorgimento 4, a due passi dalla chiesa parrocchiale e dalla casa di Mantovani. L’anziano, che cammina con le stampelle, sta attraversando la strada in prossimità della rotatoria, è sulle strisce pedonali. Sembrerebbe tutto tranquillo, ma in quel momento arriva anche un autobus della Net (Nord est trasporti). L’autista non si accorge della presenza dell’anziano sulle strisce, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, e lo urta. L’uomo cade a terra e finisce con le gambe sotto le ruote dell’autobus. Non fa neppure in tempo a gridare, ma il dolore deve essere enorme. L’autista interrompe la marcia e scende a sincerarsi di quanto accaduto. Sul posto arrivano ambulanza e automedica dall’ospedale San Gerardo di Monza, intervengono anche i vigili del fuoco.

L’anziano, che rimane sempre cosciente, viene soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo. Le sue condizioni non paiono troppo gravi, la velocità dell’autobus era molto ridotta, il viaggio verso l’ospedale avviene in codice giallo. Le gambe sono fratturate, resta in ospedale una settimana e poi viene dimesso e trasferito in una casa di riposo. Data forse l’età avanzata, però, le cose per lui si complicano. Romolo Mantovani muore l’altro giorno a Cinisello.

Il cordoglio è unanime. Tanti colleghi di lavoro lo piangono. Il figlio Davide, che porta avanti la sua autoscuola a Cinisello Balsamo, è affranto. Ora le indagini dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e se ci sia un nesso di causalità con il decesso avvenuto appunto qualche giorno dopo. E si torna a parlare anche di questioni viabilitiche, è risaputo come l’attraversamento pedonale e quella rotonda siano stati più volte segnalati in passato dai residenti per la loro pericolosità.

Indaga la polizia locale di Monza, visionerà le immagini delle telecamere e tenterà di capire il perché dell’investimento, l’effettiva visibilità in quell’incrocio.