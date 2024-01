Investimenti tecnologici. Smeup diventa più grande

Continua la crescita di Smeup. L’azienda con sede in città in via Giuseppe Saragat 4, leader nel panorama informatico italiano, ha infatti siglato un accordo di investimento che prevede l’acquisizione del 66% delle quote di Gpa Spa, azienda con sede a Imola e Padova e con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dell’Information technology.

L’operazione societaria, che verrà finalizzata il mese prossimo, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Smeup, che ha trovato nel Gruppo Gpa caratteristiche e valori comuni. Gpa, con 110 collaboratori e un fatturato che si attesta a 21 milioni nel 2022, si distingue per un percorso di crescita sul territorio italiano ed estero, grazie alle competenze nel mondo Sap (System Applications and Products) e delle architetture It. Questa partnership permetterà la nascita di importanti sinergie grazie alle eccellenti competenze sviluppate dalle due società, andando ad arricchire le soluzioni già presenti, dedicate sia alle soluzioni applicative, che alle tematiche riguardanti il business sector ICS (infrastruttura, cloud e security), in forte crescita all’interno del gruppo. Con questa operazione Smeup, con sede legale a Erbusco e altre 20 sedi in Italia, grazie ai suoi 700 collaboratori, nel 2024 attesterà il suo fatturato intorno ai 100 milioni di euro, rafforzando inoltre la propria presenza in Emilia e in Veneto. "Si tratta di un’operazione molto rilevante per Smeup, che va ad integrare quelle realizzate negli scorsi anni, ponendoci sempre di più come un partner capace di creare valore per il cliente. Inoltre, con questa importante acquisizione, chiudiamo in anticipo il nostro piano industriale 2022-2026 che prevedeva l’inserimento di una soluzione applicativa internazionale (SAP). L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie tra Smeup e Gpa ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la visione Smeup basata sul concetto di aggregazione delle intelligenze per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie", ha dichiarato Silvano Lancini, presidente Smeup.

V.T.