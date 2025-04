Intelligenza artificiale scacchi, gatti e visite. Tutti gli appuntamenti

La Sagra dell’Asparago Rosa è anche un occhio sul mondo. Come racconta l’incontro di mercoledì sull’intelligenza artificiale per addentrarsi nella tecnologia che sta già rivoluzionando vita e lavoro. Appuntamento alle 21 in Villa Brasca con Pierluigi Redaelli.

Giovedì, invece, si terrà un altro classico, il torneo di scacchi, arrivato alla 17esima edizione, a Palazzo Archinti dalle 9.15 alle 18 con l’associazione “La Mongolfiera“.

Sempre giovedì anche quattro workshop dedicati agli amanti dei gatti: “Casa a misura di micio“, “Emozioni linguaggio del corpo felino“, “Gatti e gioco“ con laboratorio e “Perché sì, perché no“, a Villa Brasca in mattinata e nel pomeriggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Sempre il 1° maggio dalle 14 alle 18 si terrà “Asparagicoltore per un giorno“, per sapere tutto sui produttori e l’ortaggio più amato da queste parti. Ritrovo alla ciclabile Mezzago Bellusco alle 14 (via 25 Aprile), a cura dell’Agricola Rino. Si potrà anche fare un selfie sul trattore.

Bar.Cal.