Intelligenza artificiale. Le nuove frontiere tra rischi e opportunità

Rischi, timori, opportunità e nuove frontiere legate all’intelligenza artificiale, da ChatGpt a tutte le possibili applicazioni. Una serata per capire quanto l’intelligenza artificiale può avvicinarsi a quella degli esseri umani e quale ruolo avranno gli uomini in una società pervasa da questa tecnologia. È l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: opportunità e minacce“, che si terrà giovedì alle 21.15 nella sala civica di via Verri a Biassono: a parlarne sarà Luca Mari, docente alla scuola di ingegneria industriale dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. L’iniziativa è promossa dal Centro culturale don Ettore Passamonti, nell’ambito della rassegna “L’uomo: problema o risorsa?“. L’ingresso è libero.

F.L.