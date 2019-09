Milano, 7 settembre 2019 - Grave incidente nella notte in via Fiume, a Verano Brianza. Poco dopo le 3 un'auto con a bordo tre ventenni è finita contro un muretto. Uno schianto tremendo, nel quale sono rimasti feriti tre ragazzi, un 23enne e due 21enni. Due sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per estrarli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con quattro ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati trasportati negli ospedali brianzoli di Desio, Carate Brianza e al San Gerardo. Le loro condizioni non sono gravi.

