Doppio incidente sulla Statale 36, bloccata in entrambe le direzioni: morto motociclista di 53 anni

Due incidenti avvenuti sulla Statale 36 – che collega il lago di Como a Milano – all’altezza di Capriano di Briosco, in provincia di Monza e Brianza, hanno bloccato la strada in entrambe le direzioni per diverse ore. Nel primo incidente, avvenuto intorno alle 18 in direzione Milano, un motociclista si è schiantata contro un’auto, poi è finito a terra ed è stato travolto da un camion. L’uomo, un 53enne di Besana Brianza, è morto all’ospedale di Lecco, dove era stato trasportato in elisoccorso.

Il secondo incidente è accaduto poco dopo il primo, nella corsia opposta in direzione Lecco, e ha coinvolto diversi veicoli in un tamponamento a catena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo critico e sul posto sono arrivati i soccorsi della Croce Bianca di Mariano

La viabilità è rimasta paralizzata per diverso tempo, ma la situazione alle 20.30 sembrava in via di miglioramento. Le forze dell'ordine stanno lavorando sui luoghi degli incidenti per effettuare i rilievi e regolare il transito dei mezzi.