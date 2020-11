Monza, 1 Novembre 2020 - Un uomo di 36 anni è morto e sono rimasti feriti suo figlio di 5 anni e il conducente di 58 anni di un'altra auto per un incidente stradale avvenuto alle 17.40 in viale Stucchi.

Secondo i primi accertamenti il 36enne, residente a Concorezzo e con il figlio a bordo, era alla guida di una Kia Carens e stava viaggiando in direzione del quartiere San Rocco quando, nei pressi della rotonda dello stadio Brianteo, si è spostato verso sinistra (probabilmente per svoltare verso viale Sicilia) e l'auto, per motivi ancora da accertare, ha urtato lievemente una Renault Laguna guidata dal 58enne di Sesto San Giovanni che viaggiava nella sua stessa direzione. La Kia è quindi uscita di strada, ha abbattuto un cartello stradale e si è ribaltata più volte, finendo sull'aiuola spartitraffico tra le due corsie di viale Sicilia.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e la polizia locale monzese. Il 36enne è stato sbalzato fuori dal parabrezza della sua vettura finendo schiacciato dall'auto stessa. I pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere, ma per lui non c'era più nulla da fare, mentre il bambino di 5 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e al Policlinico di Monza è stato invece condotto in codice verde il 58enne in stato di shock.