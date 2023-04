Incidente a Meda: il ragazzo ferito rischia di perdere una gamba

Una buona notizia e una cattiva per il ragazzo coinvolto in un grave incidente sulle strade della Brianza nella notte fra giovedì 6 e venerdì 7 aprile.

L’urto

Il diciassettenne residente a Carate Brianza, infatti, è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Rischia però di perdere una gamba. Il ragazzo è tuttora ricoverato e monitorato 24 ore su 24 all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato portato d’urgenza dai soccorritori, intervenuti sul luogo dell’incidente.

I medici proveranno comunque a lavorare perché il giovane possa conservare la funzionalità degli arti inferiori.

Lo schianto

Il grave incidente si è verificato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Verso l'una il giovane stava percorrendo via Piave a Meda. Al momento della svolta in via Caduti Medesi, a quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, con il ciclomotore è finito addosso a una Citroen C3. Alla guida della vettura, che arrivava dalla direzione opposta in via Piave, c’era un uomo di 33 anni, residente a Solaro.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono accorsi i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al centauro, trasportandolo successivamente al nosocomio monzese.

Lo scooter, a quanto è stato accertato in sede di rilievo, era senza targa e assicurazione, e intestato a un altro ragazzo.