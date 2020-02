Monza, 6 febbraio 2020 - Spaventoso incidente ieri sera, un ragazzo ricoverato in prognosi riservata. Il traffico paralizzato con lunghissine code a passo d'uomo. E' accaduto alle 19 circa a Monza, all'intersezione tra viale Libertà e via Pennati, dove una Peugeot 107 condotta da una donna di 43 anni residente a Monza proveniente dalla periferia è entrata in collisione con una moto Kawasaki proveniente dal centro città e condotta da un cittadino dominicano di 26 anni residente a Merate.

A seguito dell'urto, molto violento, il motociclista è rimasto ferito ed è tato soccorso dall'ambulanza e dall'auto medica inviate in codice rosso dal 118. Il ferito, stabilizzato, è stato poi trasportato all'ospedale di Vimercate in codice giallo. Successivamente però le sue condizioni si sono aggravate tanto che è stato dichiarato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. I soccorsi hanno determinato la parziale chiusura della strada con pesanti ripercussioni sul traffico. Sono in corso le indagini della squadra infortunistica finalizzate alla ricostruzione della dinamica del sinistro per attribuire le responsabilità.