Incendio in un capannone che tratta batterie elettriche: fiamme nella notte a Monza

Monza – Incendio questa notte in via Gian Battista Stucchi, a fuoco un capannone. Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute alle 3.50 in un capannone che tratta batterie elettriche nell'area industriale di Monza. Dopo aver messo l'incendio sotto controllo, si sta è dovuto provvedere al raffreddamento delle batterie tramite immersione in idonee vasche piene di acqua.

Sul posto erano presenti due autopompe, tre autobotti, un'autoscala, un carro soccorso un carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia, tutti provenienti dal comando di Monza e Brianza.