Incendio al ristorante. Clienti e vicini evacuati due persone in ospedale: "Ma riapriremo presto"

Forse un banalrritorno di fiama che ha preso la cucina avvolgendola tra le fiamme.

Incendio e paura marterdì sera alle Macellerie Italiane, da sette anni e mezzo ritrovo dei buongustai in via Lecco 152.

I clienti – "il ristorante era pieno zeppo" di ce il titolare – sono stati fatti uscire rapidamente, "siamo stati bravi e veloci" mentre partiva la chiamata ai vigili del fuoco e i loro mezzi cominciavano ad arrivare sul posto.

Decine di clienti fatti allontanare, poi due vicini del piano di sopra (una donna di 77 anni e un uomo di 41) soccorsi sul balcone dve si erano rifugiati per il fumo.

A quel punto, ci hanno pensato i pompieri con l’aiutoscala a recuperarli e a caricarli sull’ambnulanza che li ha portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Monza. Intanto gli altri abitanti dell’edificio venivano evacuati in via precauzionale ma hanno potuto rientrare a dormire nelle proprie case. Seri purtroppo i danni riportati dal ristorante, che rimarrà chiuso il tempo necessario a sistemare tutto. "Speriamo di poter riaprire nel più breve tempo possibile" ha assicurato il titolare.

Che ha scritto sul web: "Vogliamo ringraziare di cuore i nostri meravigliosi clienti e il nostro personale per il loro sostegno e la loro comprensione in questo momento difficile. Non vediamo l’ora di riaprire le porte e accogliervi di nuovo a tavola. Nel frattempo vi aspettiamo nella sede di Seregno, in via Stefano da Seregno 53. A presto!".

Sul posto erano intervenuti come si diceva i vigili del fuoco con l’autopompa, l’autobotte e l’autoscala dalla sede centrale di Monza, oltre all’autopompa da Lissone e al carro soccorso da Desio. Areu ha inviato l’ambulanza dalla Croce Verde di Lissone. Da segnalare poi il salvataggio di Frida, una gatta rimasta coinvolta nell’incendio. Che si è selvata prima dalle fiamme, poi dall’investimento di un’auto di passaggio e poi ha rischiato grosso rifugiandosi spaventata nel motore di una macchina. A recuperarla e restituirla nelle braccia della proprietaria è stato Said Beid, il pet detective di Villasanta, chiamato sul posto visto che nemmeno i pompieri riuscivano a recuperarla dal motore della vettura.