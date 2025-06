In piazza Duomo la cerimonia e una mostra

Piazza Duomo gremita di carabinieri ieri per la festa dell’Arma. Una giornata iniziata con la commemorazione dei Caduti all’ingresso del Comando provinciale, dove il comandante, il colonnello Rosario Di Gangi, ha deposto una composizione floreale, accompagnato dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tra i quali il Coordinatore provinciale Vito Potenza, e da militari in Grande Uniforme Speciale.

In piazza Roma, per tutta la mattinata, è stata allestita una mostra aperta al pubblico e dedicata in particolare agli studenti nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, che ha visto lo svolgimento lo scorso anno di 127 incontri in 72 istituti, coinvolgendo oltre 9.300 studenti di ogni ordine e grado. Alle 18.30, in piazza Duomo, la cerimonia istituzionale, con lo schieramento della Compagnia di formazione composta da militari in Grande Uniforme dell’Arma territoriale e di Reparti Specializzati operanti in provincia. Dopo la lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma, si sono tirate le fila. L’attività svolta dal Comando ha visto lo scorso anno oltre 151.000 persone identificate e più di 78.000 veicoli controllati.

Particolare attenzione è stata data a fenomeni complessi quali il disagio giovanile, le dipendenze, la violenza di genere. E grandi sacrifici delle donne e degli uomini in divisa, con l’aumento delle aggressioni nei confronti dei carabinieri: nel 2024 si sono regiati infatti 125 episodi e 39 militari feriti.

Da.Cr.