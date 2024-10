In nome di Giacomo Puccini. Mostra, concerto e un concorso. Omaggio al papà della Bohème

“100Puccini Celebration“, Arcore omaggia Puccini, a 100 anni dalla scomparsa: una mostra, un concerto e un concorso internazionale di lirica sono stati ideati dalla città che organizza il più grande evento della provincia dedicato al Maestro che agli inizi della carriera visse a Monza, "dove è nato il suo unico figlio, Antonio - ricorda Evy De Marco, assessore alla Cultura e musicologa -. Gli appassionati potranno vedere da vicino documenti eccezionali del giovane compositore ai tempi in cui fu allievo al Conservatorio Verdi di Milano e anche costumi della Scala, oltre a prestiti privati: il collare dell’Ordine della Santissima Annunziata, il mantello di Giuseppe Verdi che fu singolare estimatore dell’esordiente Puccini".

Ospite d’onore dell’inaugurazione di “Puccini e la Real Casa: un sodalizio d’arte“, sabato prossimo in Villa Borromeo alle 16.30, Fabio Santorelli, insegnante del Conservatorio milanese e accademico della Scala. "Arcore ha un legame speciale con la lirica, il baritono Felice Schiavi era nato qui - ricorda l’assessore anche lei docente del Conservatorio prima della pensione - e proprio al cantante sarà dedicata una borsa di studio all’interno del concorso lirico internazionale ‘Città di Arcore Giacomo Puccini’. Sosterremo gli studi di talenti emergenti". "La Brianza non poteva mancare nella geografia delle celebrazioni - ancora De Marco -. Il compositore amava le nostre campagne fra natura e ville di delizia. Al concorso parteciperanno giovani artisti esaminati da una giuria internazionale e per loro sono previsti premi e concerti in varie città italiane e un ruolo all’Opera Nazionale di Bucarest". L’iniziativa ha incassato l’interesse di partner importanti: dal Comune di Lucca, città natale di Puccini, alla Fondazione Puccini e il Puccini Museum, il consolato di Romania che ha voluto ricordare la prima interprete di Tosca Hariclea Darclée. Infine, il concerto: il 21 ottobre sempre in villa alle 19 con il soprano Clarissa Costanzo e il pianista Michele D’Elia. Ingresso libero.