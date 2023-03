In concerto la musica ascoltata dallo scrittore

MONZA di Martino Agostoni Un percorso che segue idealmente quello che avrebbero fatto Agnese e Lucia attraversando la città per arrivare al monastero della Signora di Monza. Dieci targhe poste nei luoghi monzesi riconoscibili nelle pagine del Manzoni, come l’antico convento dei Cappuccini che oggi sarebbe circa a metà di via Romagna, oppure la "porta del borgo fiancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato – si legge nel IX capitolo dei Promessi Sposi –, e da un pezzo di castellaccio, diroccato anch’esso" che dovrebbe essere più o meno nell’attuale largo Mazzini dove c’era il castello visconteo, e poi ovviamente il luogo simbolo di tutta la narrazione, il monastero della Monaca di Monza, quello di Santa Margherita di cui oggi è rimasto solo un muro all’interno della chiesetta di San Maurizio. Sarà il percorso manzoniano di Monza in 10 tappe, ognuna rappresentata da una targa descrittiva con le citazioni dai Promessi Sposi e anche un Qr Code per collegarsi a una pagina online con tutte le informazioni, che verrà presentato il prossimo 22 maggio nell’ambito delle celebrazioni organizzate nelle prossime settimane in città per il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Una ricorrenza per cui è stata organizzata “Monza… a tutto...