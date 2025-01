In cerca del regalo mai ricevuto. Uno sfizio? La maglia del Monza

Centro di Monza in movimento per l’apertura della stagione dei saldi invernali. Tanti curiosi e i primi acquisti. Nonostante le spese di Natale, c’è ancora chi aspetta i saldi per aggiudicarsi il capo più impegnativo. Infatti, come spiega Nicoletta Canali, titolare di Andros in centro a Monza, gli acquisti prenatalizi hanno mantenuto il trend dello scorso anno: tanti piccoli pensieri e accessori, forse con un piccolo incremento nell’ordine del 2-3 per cento, non oltre. Quindi si spera di avere maggior successo durante i ribassi di fine stagione.

"Molto richiesti sono i giacconi e i capi invernali. Si ha molta voglia di acquistare, di cambiare e di rinnovare il guardaroba con capi di qualità – racconta la signora Canali –. Decisamente si aspettano i saldi per acquistare capi invernali di pregio. La nostra clientela è molto attenta al rapporto qualità-prezzo. Noi avevamo già fatto i primi sconti del 30% durante la Black week, poi per legge ci è richiesto di fare un ulteriore sconto durante i saldi. Provvedimento discutibile, ma a cui ci siamo adeguati". In ogni caso, "è prematuro fare previsioni. Guardando le vie del centro si direbbe che c’è parecchio movimento e interesse".

Nonostante si abbiano già diversi capi nell’armadio, la scontistica invoglia ad acquistare un capo in più, quasi per farsi una coccola. Perciò da uomo sono molto richiesti, oltre ai giacconi, anche i pantaloni, mentre le donne sono tentate da un maglioncino in più. In saldo anche l’abbigliamento promozionale del Calcio Monza: maglie ufficiali, maglie pre gara, pantaloncini, magliette e felpe, sia da adulti sia per bambini. Spesso i genitori non acquistano abbigliamento della squadra del cuore per sé, ma più per i bébé che diventano veri e propri bambolotti griffati in biancorosso.

Non aspetta i saldi Patrizia Galbiati: "Se una cosa mi piace e ne ho bisogno la acquisto anche in piena stagione – spiega –, non mi interessa aspettare i saldi. Anche perché aspettando, magari non si trova la taglia esatta e rimarrei delusa". Per Fulvio Villa i saldi sono sinonimo di acquisto di abbigliamento sportivo: "Sono un appassionato ciclista e amo il trekking in montagna. Per questo colgo l’occasione degli sconti per regalarmi giacche e pantaloni tecnici da alpinismo e da trekking. Ho già i miei negozi di fiducia, sia in Brianza sia a Lugano, dove vado appositamente e a colpo sicuro. Non mi interessa cercare altrove, per non perdere tempo". Si cerca l’acquisto di qualità, ma senza eccedere: "Acquisto giusto quello che mi serve realmente", chiarisce Villa.

Per Matteo Motta i saldi sono occasione per acquistare un capo un po’ più costoso che non ci si è potuti permettere: "Se un capo ha un prezzo medio, lo acquisto in stagione – racconta – altrimenti aspetto i saldi. Acquisto un po’ di tutto: giubbotti, pantaloni, maglioni e poi sicuramente le scarpe".

Le calzature sono il prodotto più gettonato anche per Paola Badan: "Ho tre figli di 21, 19 e 14 anni, la tredicesima viene equamente divisa per loro. Le scarpe sono l’articolo che va per la maggiore negli acquisti in saldo. Per la mia figlia minore si susseguono a raffica in questo periodo onomastico, compleanno, Natale ed Epifania. Non essendoci più i nonni, tocca a me provvedere. Adesso per la Befana metterò nella calza materiale scolastico (matite, pennarelli e tempere), merende per la scuola e un regalino, fra abbigliamento intimo e calze".

