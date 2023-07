In casa 4 etti di hashish Arrestato un ventenne

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Un ragazzo di appena vent’anni che teneva nascosti in casa hashish e soldi contanti.

È questa la scoperta fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale.

Più precisamente, gli agenti del Nost, il Nucleo operativo Sicurezza Territoriale, in collaborazione con i colleghi del nucleo di polizia giudiziaria e con gli agenti di quartiere, su input arrivato dalla Procura di Monza, dopo un’indagine partita da una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, sono arrivati alla casa del giovane monzese: al suo interno, in particolare, sono stati trovati quattro etti di hashish e diversi contanti ritenuti il probabile provento dellì’attività di spaccio. Al sabato mattina scorsa in Tribunale a Monza l’udienza per la convalida dell’arresto.