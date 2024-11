Impianti sui tetti, si punta sul fotovoltaico

È aumentato significativamente l’impegno di Aeb sul fronte delle energie rinnovabili ed in particolare del fotovoltaico che "rappresenta per il Gruppo una risposta concreta alla necessità di decarbonizzazione e autonomia energetica" è stato detto ieri mattina all’incontro di Palazzo Borromeo. In Brianza, territorio fortemente urbanizzato, Aeb punta, attraverso Gelsia, a sviluppare il fotovoltaico su tetto, sia piccoli impianti per le famiglie sia strutture di media e grande potenza per pubbliche amministrazioni e imprese. Tra gli impianti più significativi realizzati nel 2023 quelli per Cassina, nel comune di Meda, e quelli per Glas Italia, a Macherio. Sono state avviate, inoltre, le attività per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW a Pescara, entrato in funzione lo scorso ottobre. Il progetto più significativo è in Friuli Venezia Giulia dove Aeb, attraverso Vge05, sta realizzando un parco solare a terra della potenza di 59,1 Mw che, una volta operativo, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 30.000 famiglie.

Lo scorso luglio Aeb ha infine sottoscritto un accordo per la realizzazione di un ulteriore parco fotovoltaico a Faenza, con capacità installata di 7,6 Mwp. Significativo anche l’impegno sul fronte dell’innovazione tecnologica: a Monza è in corso un ambizioso progetto che vede la collaborazione tra A2a Illuminazione Pubblica e Acinque, per la predisposizione di servizi di connettività in banda larga e banda stretta. Con un investimento complessivo di 29 milioni di euro, il progetto punta a trasformare Monza in una città connessa.

Ga.Bass.