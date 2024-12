Per un’azienda di cartotecnica in Burago di Molgora si cerca 1 addetto secondo di linea su piega incolla da posizionare nella parte del fine linea della macchina piega incolla, con il compito di fare i pacchetti delle scatole e posizionarle sui bancali. Nel periodo di assunzione dovrà imparare a far funzionare il macchinario. Cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 19DEC2410.