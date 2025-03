Il trofeo con le Yamaha anni Ottanta. In pista tra passione e inclusione

Sta per partire una nuova stagione di “pieghe” in pista con le mitiche Yamaha RD series due tempi degli anni Ottanta. La presentazione della 17esima stagione di attività del Club nazionale fondato nel 2008 si è svolta, come ormai da tradizione, a Cogliate, negli spazi del ristorante “A ca’ del Zep”. Gli appassionati possessori di moto da strada Yamaha anni ‘80, che hanno conquistato diverse generazioni, tornano a sfidarsi sui circuiti del Nord Italia, affiancando all’attività sportiva anche azioni di solidarietà, sia con la raccolta fondi sia con un progetto di inclusione che aiuta anche piloti disabili a provare il brivido e l’emozione di girare in pista. Dopo la costituzione del Club Rd Series nel 2008, fin dall’anno successivo i promotori hanno organizzato il trofeo che si disputa con una serie di gare in pista e che nel corso del tempo ha visto la partecipazione di ben 120 piloti da tutte le regioni d’Italia e qualcuno persino dalla Svizzera. Ma, come hanno ribadito Roberto Crippa, in veste di speaker ufficiale, il presidente Loris Coldebella e il team manager Giuseppe Scorpaniti, "i nostri eventi sono soprattutto un modo per passare i fine settimana in amicizia, non abbiamo certamente l’assillo della prestazione".

Al trofeo Rd Series sono ammessi anche piloti con altre moto d’epoca, che gareggiano in una classifica a parte. Inoltre, l’orgoglio del club è l’avvicinamento anche di piloti disabili che, con il sostegno di uno staff di specialisti, vengono aiutati a indossare la tuta da gara, a salire in moto e a fermarsi, offrendo loro l’emozione di un giro in pista in tutta sicurezza. Il club organizzata anche raduni stradali nei weekend e poi, a fine stagione, il raduno sulle strade delle Cinque Terre, tra Liguria e Toscana. Tra le novità di quest’anno il nuovo sponsor tecnico Motul lubrificanti, presente anche nel Motomondiale, a dare ulteriore lustro a questo speciale torneo su due ruote. Il calendario del nuovo Rd Series Trophy si apre il 5 e 6 aprile con le gare in programma sul circuito di Varano de’ Melegari (Parma), il 3 e 4 maggio a Castelletto di Branduzzo (Pavia), dove si tornerà anche il 28 e 29 giugno.

Gran finale il 4 e 5 ottobre ancora a Varano de’ Melegari. Nel corso della stagione sarà assegnato anche il “Trofeo Pizzeria Laghetto”, che conferma il legame con l’associazione dei fratelli Alessio e Fabio Novati. Da sottolineare poi che ogni annata sociale del gruppo si chiude con una donazione in beneficenza per attività sociali. "Siamo pronti per vivere ancora una stagione bellissima - concludono i promotori dell’associazione -: alla passione per le nostre moto si aggiungeranno divertimento e amicizia".