Il superlavoro dei pompieri: 40 interventi

Ondata di maltempo nel pomeriggio di venerdì in Brianza. Sono oltre 40 le richieste di intervento per soccorso urgente ricevute dalla sala operativa del Comando di Monza e Brianza legate alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla provincia.

Le zone più colpite sono i comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate, Ceriano Laghetto Cesano Maderno e Seveso. Interventi anche nel comune di Lesmo.

Principalmente si tratta di alberi caduti al suolo, lamiere e tegole pericolanti e tetti scoperchiati.

A Ceriano è caduta appunto (articolo a fianco) una parte di tetto su una macchina in un cortile e a Misinto una pianta è caduta in strada nella via per Birago.

Sono stati impegnati quasi tutti i distaccamenti Permanenti e Volontari del Comando di Monza e Brianza.

Da.Cr.