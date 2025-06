Il sogno di 100 ragazzi. In Fondazione Ammi la passione per lo sport diventa un lavoro

Trasformare una passione in professione è un po’ il sogno di tutti, specialmente se si è giovani e ambiziosi. Perché significa costruire il proprio futuro su fondamenta incrollabili. Che si rinforzano giorno dopo giorno grazie al cemento armato dell’entusiasmo. Se poi si parla di sport tutto assume ulteriore energia. Come quella che sprigiona il corso di Sport Manager di Fondazione Its Ammi Sono 100 i ragazzi e le ragazze che frequentano il corso biennale post diploma promosso dall’accademia con sede a Monza in via Mentana. Provenienti da tutta la Brianza e da mezza Lombardia. A testimonianza della qualità e unicità della proposta, che vuole formare e accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro sportivo: in un club, un team, un’azienda, un impianto, una federazione o magari con nuove startup. Con una didattica digitale, interattiva, pratica.

"Siamo passati da una classe lo scorso anno a tre nuove quest’anno - sottolinea Luca Massone, il presidente di Fondazione Ammi, che eroga percorsi di Digital Marketing e Sport Management -. Una crescita rapida, che testimonia la validità del progetto, la grande voglia dei giovani e la fiducia che sempre più famiglie ripongono in noi. Il prossimo anno ci saranno ulteriori novità interessanti". Il percorso prevede 1.000 ore di lezione in accademia e 1.000 di tirocinio in azienda. Sono oltre 50 le realtà attive nel mondo dello sport che hanno aderito al network, accogliendo gli studenti. Molti anche i personaggi che hanno portato la propria testimonianza in aula: tra gli ultimi, atleti di livello nazionale e internazionale, olimpici e paralimpici, come Martina Vozza, Ylenia Sabidussi, Federico Bicelli e Martina Maggio. Ma anche Giorgio Gazzaniga, figlio di Silvio, lo scultore della Fifa World Cup, che ha portato in accademia il calco originale dell’iconica coppa. Ma non è tutto: tra le esperienze proposte ai ragazzi anche una collaborazione con la Kings League, il nuovo format che abbina calcio, digital e intrattenimento. Oltre 20 studenti di Ammi hanno partecipato da protagonisti alla macchina organizzativa. Ancora: 30 studenti sono stati protagonisti di una full immersion nella Casa dello Sport di Sky a Milano, visitando studi e regìe, partecipando a un momento di orientamento al lavoro nel mondo delle media company e realizzando un servizio televisivo. La stessa Sky dove 3 studenti hanno potuto svolgere tirocini formativi in redazione. E le proposte non sono finite: il 24 giugno sbarcherà in Accademia Fondazione Milano-Cortina: gli studenti scopriranno il backstage della macchina organizzativa. Da ottobre, l’Accademia si sdoppierà, aprendo anche una nuova sede a Milano Lambrate. E triplicherà i corsi in tema, proponendo non solo Sport Manager, ma anche Football Manager e Sport Marketing. Tutte le info su https://ammi.education/.

R.M.