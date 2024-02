Il sindaco in tour nei quartieri. Il Pd: "Saremo più vicini alla gente"

Tra pochi giorni partirà il tour del sindaco Paolo Pilotto per i quartieri di Monza. Il primo cittadino ha deciso di andare a dare ascolto ai cittadini quartiere per quartiere. Si parte da San Rocco martedì, con l’arrivo al mercato rionale previsto alle 9.30. Poi la giornata proseguirà per le realtà del territorio in cui il sindaco incontrerà cittadini, associazioni, comitati, parrocchia, rendendosi disponibile al confronto, per arrivare a conclusione alle 21 con l’incontro pubblico al centro civico San Rocco. "L’azione del sindaco è volta a capire quali siano gli interventi più urgenti da fare nei prossimi mesi e quali le vere necessità dei cittadini – spiega il segretario del Pd di Monza Valerio Imperatori –. Con lui ci saranno gli assessori direttamente coinvolti con le loro deleghe ai problemi già noti presenti in quartiere. Nel caso di San Rocco ad esempio ci sarà anche l’assessora alla Mobilità Giada Turato per discutere della questione dello svincolo Serravalle. E sicuramente si dibatterà anche del trasferimento della farmacia di Casignolo. Il fine è quello di rendere più diretto il rapporto delle istituzioni con chi opera sul territorio". L’itinerario del primo cittadino proseguirà fino a maggio. L’1 marzo sarà a Cederna, il 7 marzo in centro (in area Cambiaghi), il 27 marzo a San Fruttuoso, il 15 aprile a Cazzaniga, e il 9 maggio a Triante, sempre in corrispondenza dei giorni di mercato, luogo privilegiato per avere un riscontro degli umori della cittadinanza. Un altro appuntamento interesserà presto il centro civico di San Rocco: sabato 17 febbraio il Pd proporrà la giornata “Pd porte aperte“, un’ulteriore occasione di confronto aperta a tutti i cittadini che vogliano ricevere risposte. "Saranno presenti la segretaria regionale Silvia Roggiani e ancora una volta il sindaco Pilotto – precisa Imperatori –. Si parte la mattina, poi si pranza e al pomeriggio si arriva alle conclusioni, prevediamo intorno alle 16. Discuteremo della campagna elettorale per le europee e del rapporto tra cittadini, consulte e Giunta comunale. Saranno presenti tanti iscritti e diverse associazioni ma noi contiamo di coinvolgere il più possibile anche cittadini non militanti".

Alessandro Salemi